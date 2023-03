Insieme a suo padre Daniele e all'avvocato, il centrocampista del Genoa ha tenuto la sua prima conferenza stampa dopo la condanna di 6 anni per violenza sessuale di gruppo: "Le prove della mia innocenza non sono state prese in esame, ma mi difenderò continuando a credere nella giustizia". Il padre: "Se mio figlio avesse fatto una cosa del genere avrei fatto giustizia da solo" MANOLO PORTANOVA CONDANNATO A 6 ANNI PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO Condividi

“Dopo quasi due anni di silenzio mi sembrava doveroso dire la mia verità che non è basata su ipotesi ma su prove che sono schiaccianti ma che non sono state viste. Oggi ho voluto far vedere a tutti quanti su un proiettore che Manolo Portanova non è uno stupratore”. Manolo Portanova ribadisce con forza la sua innocenza durante una conferenza stampa di quasi due ore assieme a suo padre Daniele e all’avvocato Gabriele Bordoni. Ma anche dopo la sentenza di primo grado dello scorso 6 dicembre che lo condanna a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Un reato terrificante che secondo il giudice del tribunale di Siena Ilaria Cornetti si è tenuto il 30 maggio 2021 nei confronti di una romana allora 21enne. Pochi giorni fa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, e la scelta di parlare. “Quando nella sentenza abbiamo rilevato la totale assenza di un confronto con ogni argomento da noi indotto”, ha continuato l’avvocato, “è evidente che non potessimo più stare in silenzio”. Anche perché, sottolineano, il processo divenuto mediatico ha già trasformato Manolo Portanova agli occhi dell’opinione pubblica in un bieco stupratore, mentre lui si professa innocente e si dice pronto a difendere la sua posizione fino all’ultimo grado di giudizio: “Io ci credo sempre nella giustizia e ci crederò fino alla fine”.

Nella prima sentenza il giudice scrive che la ragazza aveva manifestato un dissenso manifesto e protratto al rapporto sessuale di gruppo. Nei prossimi giorni l’avvocato Bordoni presenterà il ricorso davanti ai giudici di secondo grado di Firenze, portando tutte quelle che i Portanova definiscono prove schiaccianti non prese in considerazione ma che hanno voluto mostrare e argomentare pubblicamente. Da chat whatsapp, a messaggi cancellati, ad altri elementi probanti. Rompendo quel silenzio che dicono di aver tenuto solo per rispetto dei ruoli, della giustizia e della ragazza e non perché non avessero nulla da dire. Resta la certezza di papà Daniele, ex capitano di Genoa e Bologna, che rivendica i suoi valori di padre, il rispetto delle donne e l’innocenza del figlio: “Se mio figlio avesse fatto una cosa del genere, non avevo bisogno della giustizia. Perché la giustizia me la facevo da solo”.