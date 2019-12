Un decennio di Sky Sport: speciale Euroshow

Una puntata speciale di Euroshow per rivedere insieme i gol più belli, i protagonisti e le storie della Premier e della Bundesliga degli ultimi 10 anni. Appuntamento su Sky Sport24 e sui canali Sky Sport, sempre disponibile on demand

I gol più belli, le storie da rivivere e i protagonisti degli ultimi 10 anni di Premier League e Bundesliga. Quale miglior momento per rivivere il meglio del campionato tedesco e inglese se non quello delle feste e lo faremo insieme a Valentina Mariani e Niccolò Omini che ogni giorno alle 14 ci accompagnano su Sky Sport24 con "Euroshow" e stavolta dedicano agli ultimi 10 anni di calcio internazionale una puntata speciale. In onda sul canale 200 e sui canali Sky Sport, disponibile anche on demand.

Dalla spettacolare rovesciata di Wayne Rooney nel derby di Manchester al Leicester dei miracoli di Claudio Ranieri passando per lo scivolone di Gerrard e senza dimenticare gli allenatori italiani che hanno riscritto la storia degli ultimi 10 anni di Premier League.