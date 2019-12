Le fasi del torneo

Gatorade 5v5 si divide in tre fasi:



Tornei locali

In Italia sono coinvolte 9 regioni e 15 città: Agrigento, Avellino, Bergamo, Caltanissetta, Cesena, Firenze, Lecce, Milano, Piacenza, R. Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Verona. In ognuna delle 15 città, si sfideranno 50 squadre che saranno abbinate, tramite sorteggio, in gare ad eliminazione diretta.



Finale nazionale

Le 15 squadre - maschili e femminili – vincitrici dei tornei locali accederanno alla finale nazionale che si disputerà tra la fine di marzo 2020 e l’inizio di aprile 2020 presso il Suning Youth Development Center a Milano: le squadre saranno divise per sorteggio in 3 gironi da 5 squadre e si qualificheranno alle semifinali le prime classificate di ogni girone più la miglior seconda tra tutti e 3 i gironi. La miglior seconda verrà definita in base ai seguenti criteri: 1) Punti totalizzati nel girone; 2) Miglior differenza reti nel girone; 3) Gol fatti nel girone; 4) Gol subiti nel girone; 5) Sorteggio.



Finale Globale

Le squadre vincitrici – maschile e femminile - della Finale Nazionale parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, al Torneo Gatorade® 5v5 Globale che si svolgerà in una località estera, dove si scontreranno con altre squadre provenienti da tutto il mondo e potranno vivere un’esperienza esclusiva grazie a Gatorade, sponsorizzata dalla UEFA Champions League.

Località e data delle Finali Globali verranno successivamente comunicate da Gatorade una volta definite.