IL PUNTO SU LUKAKU e DYBALA - Il belga non è mai stato così vicino al ritorno all'Inter: il club nerazzurro ha formulato la prima offerta per l’attaccante, proponendo 5 milioni per il prestito. Il Chelsea ha per il momento rifiutato ma non ha chiuso la porta. Per l'argentino, invece, l’accordo ancora non c’è. Resta fin qui l’offerta dell’Inter per quattro anni a 5 milioni.

ANTONELLO: "LUKAKU HA GRANDE VOGLIA DI TORNARE ALL'INTER"