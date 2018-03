Man mano che i giorni passano, in Spagna sono sicuri: Neymar al Real Madrid è qualcosa di più concreto che una semplice suggestione. Nonostante l’enorme sforzo economico che andrebbe fatto per strapparlo nella sua “prigione dorata” a Parigi. Stando a quanto riporta AS, servirebbero 400 milioni di euro per convincere Al Khelaifi a far partire il suo gioiello, acquistato dal Barcellona per 222 milioni. Quando a Zinedine Zidane è stato chiesto se una tale cifra possa essere spesa, l’allenatore ha risposto così: “Ne sono stati spesi 222 mesi fa. Ricordo quando comprarono me e ne spesero 72, pensavo fosse una follia vera e propria. In dieci anni guardate a che cifre siamo arrivati. Può darsi che entro altri dieci anni si arrivi a pagare un giocatore 400 milioni, o anche prima”. Se ci fosse stato bisogno di una benedizione, Zidane non si fa attendere. “Neymar avrebbe posto in qualsiasi squadra” ha detto quando gli è stato chiesto se gli avrebbe fatto piacere averlo al Real. AS inoltre riflette su un aspetto: era ben noto che questo sarebbe stato un argomento caldo e prima di uscire in pubblico, si studiano delle strategie di comunicazione ben precise. Quindi se questo è il risultato, vuol dire che c’è l’ok del club a risposte di questo tipo.

Trasferimento imminente?

Secondo ABC, invece, il trasferimento potrebbe avvenire ben prima di quanto si creda, cioè già a fine stagione. La testata, infatti, riporta che Neymar avrebbe chiesto al padre-agente di cominciare a discutere della sua cessione col club parigino, approfittando anche dell’infortunio che lo renderà indisponibile ancora per diverse settimane. Il brasiliano, per semplificare le cose, avrebbe anche proposto al Paris Saint-Germain di interrompere l’erogazione del suo stipendio (di oltre 3 milioni di euro al mese) per facilitare la trattativa. I motivi dell'insofferenza sarebbero innanzitutto il poco supporto dei tifosi, che si sono schierati dalla parte di Cavani nei vari contrasti all'interno dello spogliatoio. "Se gioco in questo campionato senza tradizione e vengo anche fischiato, non voglio continuare un altro minuto" avrebbe detto l'attaccante al padre. Inoltre, anche la squadra si sarebbe schierata dalla parte dell'uruguaiano, creando una spaccatura difficilmente sanabile. A ciò si aggiunga l'eliminazione dalla Champions League e la voglia di conquistare un Pallone d'Oro, impossibile da ottenere giocando in Ligue 1. Motivi per i quali Neymar sarebbe anche pronto ad abbassarsi lo stipendio.

Questioni economiche

Il Real Madrid non piazza un colpo di a tre cifre dal 2013, quando acquistò Gareth Bale. Poi c’è stato l’arrivo di James Rodriguez l’anno successivo, quindi poi il valore degli acquisti è rientrato nei 30-40 milioni. Tuttavia, l’arrivo di Neymar costerebbe praticamente quanto la costruzione di un nuovo impianto, una promessa non ancora mantenuta. AS riporta che il brasiliano peraltro ha il 100% dei diritti d’immagine da contratto col PSG e annovera grandi marchi intorno a lui. Al Real Madrid c’è una politica differente: i diritti d’immagine vanno divisi equamente, tra giocatore e società; l’unica eccezione, ma nemmeno eclatante, è rappresentata da Cristiano Ronaldo con cui c’è un rapporto di 60-40 in favore del portoghese. Ad ogni modo, quando Neymar sembrava vicino al Real nel 2013, la bozza di accordo che c’era tra le parti prevedeva che l’attaccante avrebbe mantenuto il 100% delle sponsorizzazioni siglate fino a quel momento, mentre per le successive si sarebbe imposto il 50 e 50. Questa potrebbe essere una soluzione concreta, nel caso in cui gli spagnoli avessero realmente la possibilità di acquistare la stella parigina.