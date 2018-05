Presenze, gol e record: i numeri di Hamsik al Napoli

Marek Hamsik non è soltanto simbolo e capitano di questo Napoli, è anche l'uomo dei record. Uno su tutti: quello dei gol segnati in maglia azzurra. Superato Diego Armando Maradona nel corso di questa stagione, lo slovacco è primo nella classifica all time delle reti fatte con il Napoli. Ben 120 gol segnati in maglia azzurra, quota 100 reti in Serie A raggiunta proprio in occasione dell'ultima partita giocata al San Paolo contro il Torino. Nella classifica dei gol segnati solo nel massimo campionato lo slovacco è invece a -2 Vojak, mentre è a -6 da Sallustro se consideriamo tutte le categorie. Hamsik raggiungerà nella prossima partita quota 500 presenze in maglia azzurra, salendo a -11 dal primo in assoluto: lo storico capitano Giuseppe Bruscolotti che è fermo a 511. L'attuale capitano azzurro ha invece già il primato per presenze collezionate in Serie A e nelle competizioni europee. Numeri pazzeschi, potenzialmente lo slovacco potrebbe diventare primatista in tutte le speciali classifiche personali della storia del Napoli restando in azzurro anche nella prossima stagione. Ma dopo quelle respinte negli anni scorsi, ecco un'altra tentazione: questa volta proveniente dalla Cina.