C'è un finale di stagione ancora ricchissimo, con la finale di Coppa Italia e gli ultimi 180 minuti di campionato. Il tutto legato, ovviamente, all'obiettivo Europa League, da conquistare attraverso una delle due competizioni. Il Milan, però, pensa già al futuro, da programmare con Rino Gattuso in panchina. E l'obiettivo per l'attacco, in casa rossonera, potrebbe essere Matteo Politano. L'esterno classe 1993 era stato vicinissimo al Napoli a gennaio, poi rimasto a Sassuolo per volontà della stessa società che puntava su di lui per ottenere la salvezza in questa stagione. Ora che l'obiettivo è stato raggiunto, i neroverdi hanno aperto a una sua cessione a un grande club. E il Milan si sta interessando alla situazione riguardante Matteo Politano, c'è stato già un primo incontro esplorativo per valutare le condizioni dell'affare. I dirigenti rossoneri hanno avuto un colloquio con gli agenti del calciatore, Davide Lippi e Luca Pennacchi: primo approccio per poi, eventualmente, intavolare una trattativa. E poche ore dopo il Milan ha incontrato Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Anche qui c'è stato un sondaggio, per capire innanzitutto quali sono le richieste della società neroverde per la cessione del cartellino del calciatore.