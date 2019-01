È sicuramente il miglior giocatore nel passato recente dell’Arsenal. Uno dei più forti nella storia dei Gunners. Thierry Henry rappresenta una vera e propria leggenda a Londra: è lui il leader degli "invincibili" che hanno dominato la Premier nel 2004 ed è a lui che davanti al nuovo stadio, l’Emirates, il club ha dedicato una statua. Così, quando viene ceduto al Barcellona dopo i 226 gol londinesi, i tifosi erano inconsolabili. In Spagna vince la Champions che gli era mancata con Wenger, poi vola negli Stati Uniti e firma per i New York Red Bulls dove avrebbe dovuto concludere la carriera. Nel gennaio 2012 accade l’impensabile: l’Arsenal ha bisogno di lui e lo richiama, il club americano concede un prestito breve e "Titì" fa il suo ritorno a casa. Il giorno del suo secondo debutto in maglia gunners, contro il Leeds in FA Cup, come in ogni favola che si rispetti, Henry non poté far altro che segnare facendo impazzire l’Emirates. Durerà poco, appena sei mesi, ma il ritorno del francese in quel gennaio del 2012 è rimasto nella storia.

Certi amori non finiscono…