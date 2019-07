Inizia ufficialmente la prima avventura di Paolo Montero su una panchina italiana. L'ex difensore è diventato il nuovo allenatore della Sambenedettese: la notizia era arrivata qualche settimana fa, oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale. "L'Italia è la mia seconda casa, appena è arrivata la chiamata da una società seria e ambiziosa come la Samb ho subito detto di sì. Non c'è stata nemmeno una trattativa, ho preso l'aereo e ho firmato il contratto". Montero non vede l'ora di cominciare la sua prima avventura in Italia come allenatore dopo le esperienze in panchina in Uruguay e Argentina: "Coi miei giocatori sarò schietto: senza lavoro non si va da nessuna parte. Questo l'ho imparato proprio in Italia".