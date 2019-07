"Bentornato Ronaldo". Sì, bentornato a Padova. Nel giorno del primo "anniversario" dell'affare del secolo, quello che un'estate fa portò Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Padova non ha voluto essere da meno e ha annunciato... il suo Ronaldo.

Non si chiama Cristiano, bensì Ronaldo Pompeu da Silva, non è costato 100 milioni e non è nemmeno portoghese: centrocampista brasiliano classe '90, il Ronaldo padovano torna a casa, visto che nel Padova aveva già giocato nella stagione 2010-2011, dopo varie esperienze tra B e C con Grosseto, Catanzaro, Salernitana e Novara (dove ha giocato nelle ultime due stagioni), collezionando anche 3 presenze in A con l'Empoli di Giampaolo, nel 2015.

Poco importa per il Padova: il club, attualmente in serie C, ha allestito una presentazione social in grande, ricalcando quella della Juventus. Stessa grafica, stesso disegno, stessa sagoma (di Ronaldo che esulta a braccia aperte): cambiano solo i colori sociali, con il rosso che prende il posto del nero, accanto al bianco. Per il resto sarà il campo a dire se quello del Padova si rivelerà magari non il colpo del secolo, ma almeno quello dell'anno.