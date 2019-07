Nuova avventura per Federico Di Francesco. La Spal ha chiuso infatti la trattativa per prendere l’attaccante classe ’94 dal Sassuolo. Un colpo importante per la squadra di Semplici per rinforzare il reparto offensivo. Già per domani sono previste le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto. Poi per Di Francesco sarà tempo di aggregarsi alla sua nuova squadra e mettersi a disposizione di Semplici.

Di Francesco in Serie A

L’attaccante classe ’94 ha totalizzato già 212 presenze da professionista, segnando 25 gol. In Serie A ha vestito la maglia del Pescara con la quale ha debuttato nel massimo campionato e successivamente quelle di Bologna e Sassuolo. Nell’ultima stagione con i neroverdi ha giocato 22 partite, andando in gol per due volte. Dalla prossima stagione invece giocherà dunque a Ferrara, nella Spal di Semplici.