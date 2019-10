La conferma arriva dallo stesso presidente del club australiano, che ha avviato i contatti con Raiola. Per Zlatan potrebbe essere un buon modo per tenersi "allenato" in vista del mercato di gennaio, quando cercherà una nuova squadra in Europa

La proposta è semplice: 6 partite in cambio di un bel mucchio di soldi. Ecco come il Perth Glory sta cercando di far breccia nel cuore di Zlatan Ibrahimovic, provando a convincere lo svedese a tentare una piccola avventura in Australia, dopo aver chiuso con la MLS (dove ha giocato con la maglia dei LA Galaxy nelle ultime due stagioni).

Contratto da 6 partite



A confermare l’avvio di quella che potrebbe essere una insolita trattativa di calciomercato è lo stesso presidente del club australiano, Tony Pignata, che ha raccontato al quotidiano The Age di essere già in contatto con Mino Raiola, agente di Ibra, e di aver chiesto la sua disponibilità a giocare le ultime sei partite del campionato con il Perth Glory. I soldi sul piatto pare siano parecchi, sufficienti ad accontentare le richieste di agente e giocatore, che d’altra parte avrebbe anche la possibilità di giocare in vista di gennaio, quando punterà a diventare nuovamente protagonista del calciomercato per tornare in Europa, sogno dichiarato dello svedese. L’ultimo spezzone di campionato australiano, insomma, sarebbe per lui una sorta di allenamento o poco più: ma al Perth Glory probabilmente va benissimo anche così.