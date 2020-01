Calciomercato Roma, Favilli nuova idea di calciomercato per l'attacco. Le news

Perez-Villar, due acquisti dalla Spagna per la Roma di Fonseca. Ma il mercato dei giallorossi potrebbe non essere ancora finito. La società sta infatti pensando di prendere Andrea Favilli, attaccante classe 1997 che ha collezionato in questa stagione 11 presenze in Serie A con la maglia del Genoa. Il calciatore è in prestito dalla Juventus ai rossoblù, che hanno però l'obbligo di riscatto. In questo caso, dunque, bisognerebbe anche studiare bene l'operazione, per vedere a livello burocratico in che modo i giallorossi potrebbero far arrivare il giovane attaccante. Un'idea per il futuro, che potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato in caso di addio di Nikola Kalinic. Il croato, infatti, piace al Monaco, che l'avrebbe individuato come sostiuto ideale in caso di partenza di Slimani all'Inter.