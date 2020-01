Mou show in conferenza: si fa le domande e si risponde da solo sul mercato. VIDEO

lo Special One si è reso protagonista di un siparietto che ha divertito tutti: "Ti aspetti nuovi giocatori in arrivo? No, passiamo alla prossima". Ma la domanda se l'è fatta da solo

In conferenza stampa José Mourinho si rende protagonista di un curioso e divertente siparietto con oggetto... il calciomercato. Lo Special One si presenta davanti ai microfoni e, prevedendo già le ovvie curiosità dei cronisti, si fa le domande da solo: "Prima domanda: ti aspetti giocatori nuovi entro la fine del mercato? "Risposta, no". Non contento Mou prosegue con questa divertente auto-interrogazione: "Seconda domanda: sei felice del mercato del Tottenham? Sì". Tra il pubblico si scatenano risate per questo show improvvisato: "Terza domanda, non vorresti un attaccante?". Archiviato il momento ludico, Mou si mette serio: "Abbiamo recuperato nel migliore dei modi Hugo Lloris e Tanganga. Abbiamo preso in prestito Gedson per cercare di sostituire Eriksen e coprire l’infortunio di Sissokò. E poi abbiamo preso un ragazzo (Bergwijn) con un grandissimo potenziale, di cui ci prenderemo cura, che migliorerà ancora e che sarà importantissimo per noi nei prossimi anni. È un giocatore che i tifosi impareranno ad apprezzare".