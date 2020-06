Lo sguardo ben fisso in avanti e un messaggio abbastanza criptico, secondo molti legato proprio al suo futuro calcistico: "Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi". Firmato Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco della Juventus ha pubblicato questo post sul proprio profilo Instagram e a differenza rispetto a quelli condivisi in passato lo ha fatto in diverse lingue: inglese, italiano ma anche spagnolo e francese. Un particolare, visto gli scenari di mercato che potrebbero coinvolgerlo, che non è passato inosservato anzi…. Il futuro del bosniaco, infatti, nella prossima stagione potrebbe essere lontano da Torino: lui per il momento continua ad allenarsi alla Continassa pronto alla ripresa, sapendo benissimo che il suo sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo.

Lo stato della trattativa col Barça. E occhio a Psg e Chelsea

Arrivato alla Juventus del 2016 dalla Roma, il centrocampista bosniaco sembra destinato a lasciare Torino nella prossima sessione di mercato: su di lui, infatti, c'è il forte pressing del Barcellona che da tempo lo ha messo nel mirino. I catalani lo hanno individuato come il profilo giusto per il loro centrocampo e con la Juve è già stata avviata una trattativa che però al momento non decolla visto che Arthur, la contropartita individuata dai bianconeri per lasciar partire Pjanic direzione Liga, non sembra intenzionato a lasciare i blaugrana. Barça comunque in pressing, ma non solo: sul Pjanic – che la Juve sembra disposta a cedere come pedina di scambio – ci sono anche Paris Saint-Germain e Chelsea.