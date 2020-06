C'è una firma speciale sulla vittoria per 5-1 del Salisburgo sul campo dello Sturm Graz nella 25^ giornata della Bundesliga austriaca: è quella di Dominik Szoboszlai , centrocampista ungherese classe 2000, autore di una tripletta nel corso del primo tempo. Seguito dal Napoli , che lo ha visto da vicino nel doppio incrocio della fase a gironi di Champions League, Szoboszlai ha segnato con una punizione a giro per lo 0-1 al 7', raddoppiando con un inserimento e tiro di sinistro al 9' e ha firmato l'1-4 al 42', scartando un avversario con una ruleta spettacolare prima di segnare con un destro rasoterra dal limite dell'area. Protagonista assoluto del successo del Salisburgo, l'ungherese ha preferito volare basso al fischio finale: "Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere con i miei 3 gol, spero di ripetermi in futuro - le sue parole - usciamo dallo stop per il coronavirus con la speranza di non perdere nessuna delle prossime partite e diventare campioni d'Austria".

La festa sui social e lo scambio di messaggi con Leao

Vent'anni da compiere il prossimo 25 ottobre, 8 reti e 11 assist in stagione con il Salisburgo tra campionato e coppe, Szoboszlai è nel mirino del Napoli per il futuro ma in passato era stato cercato anche dal Milan. Proprio dalla Milano rossonera sono arrivati dei complimenti che non passano inosservati. Al post del talento ungherese su Instagram, che ha definito "speciale" la tripletta allo Sturm Graz, ha risposto l'attaccante del Milan Rafael Leao: "Come sempre" il suo commento, accompagnato da con due fiamme. La contro-risposta di Dominik non si è fatta attendere: una fiamma e un'emoticon con due occhi che osservano. Non è la prima volta che i due si scambiano emoticon e messaggi via social: era già successo dopo la vittoria per 5-0 del Salisburgo in finale di Coppa d'Austria contro il Lustenau. Allora Leao aveva commentato il post di festa su Instagram del nazionale ungherese con una faccina "innamorata", con replica di Szobozslai con cuore rosso e fiammeggiante. Segnali di un'amicizia consolidata, almeno in rete.