Genoa, in arrivo Zajc in prestito dal Fenerbahçe

Il Genoa è tra le squadre più attive sul mercato, con Daniele Faggiano al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Rolando Maran. E per il ruolo di trequartista è in arrivo Miha Zajc , fantasista classe 1994 di proprietà del Fenerbahçe . Trattativa in chiusura, a breve lo sloveno si trasferirà al Genoa in prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro. E per Maran un importante rinforzo per la trequarti.

Il passato di Zajc in Italia

Zajc è quindi pronto per la seconda avventura italiana. Il fantasista classe 1994, infatti, ha vissuto due anni all'Empoli (che lo prese dall'Olimpia Lubiana), imponendosi in Italia con le sue giocate e guadagnandosi la chiamata del Fenerbahçe. Zajc arrivò in azzurro nel gennaio del 2017, disputando 5 partite con un gol nei primi sei mesi in Serie A. Poi la retrocessione, con l'immediata risalita dalla Serie B anche grazie alle sue prestazioni: 41 presenze e 8 gol nella sua stagione in Toscana. La successiva stagione ha visto Zajc imporsi anche in Serie A, come trequartista nel 4-3-1-2 di Andreazzoli. Tre gol in 20 partite fino a gennaio, poi la cessione e l'inizio della nuova avventura in Turchia. Al Fenerbahçe 17 presenze e 3 gol totali in un anno e mezzo, ora il ritorno in Italia con la maglia del Genoa.