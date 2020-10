1/35

BORJA MAYORAL (Roma)

L'ultimo della lista è l'attaccante, appena arrivato in giallorosso in prestito biennale con diritto di riscatto. Il 23enne ha trascorso una vita al Real, tra settore giovanile e prima squadra, ma ha già vissuto due esperienze in prestito per trovare più continuità lontano da Madrid. La prima al Wolfsburg, la seconda al Levante lo scorso anno, con la quale ha realizzato 8 reti. Ora la possibilità di mettersi in mostra in giallorosso nelle vesti di vice-Dzeko