Secondo The Sun sarebbe stato trovato l'accordo tra Manchester City e Tottenham per il trasferimento di Harry Kane: 160 milioni di sterline e contratto da 400.000 sterline a settimana per l'attaccante. Levy avrebbe dato l'ok definitivo, agli Spurs potrebbe andare Gabriel Jesus CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NEWS Condividi:

Dall'Inghilterra danno ormai per fatto il trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Manchester City. Secondo The Sun, infatti, Daniel Levy, presidente degli Spurs, avrebbe avvisato l'attaccante di aver accettato l'offerta di 160 milioni di sterline (circa 190 milioni di euro) per il suo passaggio alla corte di Pep Guardiola. Per Harry Kane sarebbe invece pronto un contratto da 400.000 sterline a settimana, della durata di quattro o cinque anni. L'attaccante classe 1993 aveva espresso da tempo l'intenzione di cambiare squadra, per provare a vincere qualcosa d'importante dopo aver segnato tanti gol con la maglia del Tottenham senza però mai ottenere alcun titolo. E nei prossimi giorni, sempre secondo quanto riferito dal The Sun, si dovrebbe concludere il suo passaggio al Manchester City.

Gli indizi di mercato e i retroscena vedi anche Kane resta a secco: i più "preziosi" senza trofei Una scelta, quella del presidente del Tottenham Levy riportata da The Sun, che avrebbe entusiasmato Harry Kane. L'attaccante, infatti, aveva sì espresso l'intenzione di andare via, ma ci teneva a lasciarsi in buoni rapporti con il club che lo ha reso grande. Levy avrebbe chiamato Harry e il fratello Charlie, agente di Kane, per avvisarli di aver accettato l'offerta del Manchester City. Una decisione presa dopo una lunga attesa, che avrebbe così portato il prezzo a lievitare ulteriormente fino ad arrivare alla cifra di 190 milioni di euro. Pochi giorni dopo aver ricevuto la notizia, Kane l'avrebbe comunicata ad amici e familiari al matrimonio del fratello. Lato Tottenham, invece, ci sarebbe dispiacere per aver perso un calciatore importante, che in questi anni ha fatto la storia di questa società, ma la volontà era quella di non cederlo a un altro club di Londra. Per questo la decisione di darlo al Manchester City, che, qualora l'affare fosse confermato, pagherebbe anche una cifra record per strapparlo agli Spurs.

Gabriel Jesus possibile sostituto? CALCIOMERCATO Atalanta, Romero vicino al Tottenham: le cifre Con la possibile partenza di Harry Kane, il Tottenham dovrebbe correre ai ripari per regalare a Nuno Espirito Santo un sostituto all'altezza. Il primo nome che viene fatto proprio dal The Sun è quello di Gabriel Jesus, che farebbe quindi il percorso inverso da Manchester a Londra. Il brasiliano è sul mercato e, dopo aver lasciato partire anche Aguero, per Guardiola potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in attacco. Gabriel Jesus è arrivato al Manchester City nel gennaio del 2017 e, da quel momento, ha collezionato con questo club 194 presenze segnando 82 gol. Numeri importanti a soli 24 anni, ora una possibile nuova avventura al Tottenham come sostituto di Harry Kane.