Tentazione Toronto FC per Insigne, capitano del Napoli in scadenza col club che potrebbe salutare la Serie A. Proposta da 11,5 milioni di euro (più 4,5 milioni di bonus a stagione) per i prossimi cinque anni da parte della società canadese. Cifre che renderebbero Lorenzo uno degli italiani più pagati nel nostro campionato e nel mondo: quali sono gli altri? Ecco la top 5

L'OFFERTA DEL TORONTO A INSIGNE