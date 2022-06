Mkhitaryan non resterà alla Roma. L'armeno ha comunicato al club giallorosso di non voler accettare l'ultima proposta di rinnovo del contratto e dunque è libero di accordarsi con l'Inter. Sul fronte Zaniolo se arriveranno offerte irrinunciabili la Roma è disposta a prenderle in considerazione, il giocatore non è incedibile

Henrikh Mkhitaryan ha detto no alla proposta di rinnovo della Roma . La società giallorossa aveva prodotto uno sforzo notevole nel tentativo di accontentarlo: 3,6 milioni annui più bonus facili da raggiungere per arrivare a 4,2 milioni il primo anno più un'opzione sul secondo anno attivabile con il 50% di presenze. Il ritrovato feeling con Josè Mourinho e la generosa offerta della Roma sembravano sufficienti a convincerlo ma non è andata così

Zaniolo non è fra gli incedibili di Mourinho

Per un titolare che lascia ce n'è un altro su cui si fanno ragionamenti. La notte di Tirana ha concesso a Zaniolo lo status da incedibile? La risposta che arriva dalla società giallorossa è no. Di fronte a un offerta di 60 milioni il giocatore verrebbe ceduto e su quel ricavo la Roma sarebbe pronta ad aumentare la portata degli investimenti in entrata. A condire la questione un po’ di nervosismo causa mancata convocazione per l’adeguamento dello stipendio ma in questo senso la tempistica della società è chiara. A parte Mancini i discorsi sui rinnovi sono stati rimandati a settembre. Attenzione però, un’eventuale cessione non sarebbe operazione di facilissima realizzazione intanto perché la Roma non ha nessuna intenzione di accontentarsi economicamente e poi perché Zaniolo vorrebbe rimanere in italia avendo già cortesemente rifiutato le avance del Newcastle