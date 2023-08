Dopo aver accettato l'offerta dei bavaresi, il centravanti della nazionale inglese è volato in Germania, non senza qualche colpo di scena, per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Harry Kane sarà a breve un nuovo attaccante del Bayern Monaco. Dopo che il Tottenham aveva accettato la proposta del club bavarese da circa 110 milioni di euro, toccava all’attaccante l’ultimo step, ovvero dire "sì" alla proposta contrattuale dei tedeschi, con scadenza al 2027. E così è stato. Tanto che, poco dopo le 19, Kane è atterrato a Monaco per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto col Bayern. Tanti i tifosi, alcuni dei quali con la maglietta del Bayern e la scritta Kane, sia fuori dall'ospedale Barmherzige Brüder di Monaco, dove l'inglese ha svolto la prima parte dei test fisici, sia all'esterno del centro sportivo dei bavaresi, dove Kane è arrivato poco dopo le 21 per completare l'iter. Ora si attende solo l'ufficialità dei bavaresi, che in mattinata avevano anche rischiato di veder saltare l'affare: Kane, infatti, era stato trattenuto dal Tottenham per qualche ora nell'aeroporto di Stansted, fino al via libera definitivo arrivato dopo la sistemazione degli ultimi dettagli.

Già pronto per la Supercoppa col Lipsia? La volontà del club tedesco è quella di riuscire ad avere Kane a disposizione già per la sfida di domani sera (sabato 12 agosto) valida per Supercoppa tedesca contro il Lipsia. Kane, ricordiamo, era in scadenza con il Tottenham nel 2024: un acquisto record per il Bayern Monaco, con l’attaccante inglese che diventerà l’acquisto più oneroso della storia del club tedesco.

Tuchel: "Kane giocatore importante, ma non è ancora del Bayern" "Harry Kane non è ancora un giocatore del Bayern Monaco e non posso dirvi di più - ha detto l'allenatore dei bavaresi nella conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Lipsia -. Sicuramente è un nostro obiettivo, un attaccante importante, tra i migliori al mondo. Ma al momento non è ufficiale...".

Postecoglu: "Kane mi aveva informato sulla sua volontà di lasciare il club" L'allenatore del Tottenham ha rivelato che, in una conversazione avuta durante i suoi primi giorni sulla panchina degli Spurs, Harry Kane aveva reso nota la volontà di lasciare gli Spurs qualora i due club avessero trovato la quadra a livello economico. "Eravamo entrambi d'accordo sul risolvere la questione prima dell'inizio del campionato e non c'è stato niente che non mi abbia fatto pensare ad una fine diversa da questa. Non ho cercato di trattenerlo". Infine, ha aggiunto: "Se non ci fosse stato alcun accordo, sarebbe stato felice di rimanere. È stato molto professionale a riguardo e io ho cercato di trattarlo con il rispetto che un giocatore del suo calibro si merita".