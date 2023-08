Non solo la vittoria alla prima di campionato contro il Bologna, il Milan può gioire per l'arrivo di Marco Pellegrino, difensore acquistato dal Platense. L'argentino è dunque pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Al Platense vanno 3.5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita

