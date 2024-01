Napoli, sfumato Dragusin si puntano Perez e Theate

Persa l'asta per Dragusin, volato al Tottenham, il Napoli prosegue la ricerca del difensore centrale. Il preferito è Nehuen Perez dell'Udinese, ma si valutano anche le piste Theate del Rennes e Martinez Quarta della Fiorentina. A centrocampo, sempre con i friulani, continua la trattativa per Samardzic, ma si valuta anche il profilo di Neuhaus. In attacco c'è distanza con il Verona per Ngonge

Perso un difensore, se ne fa un altro. Con Dragusin andato ormai al Tottenham, il Napoli deve trovare un nuovo centrale per rinforzare la sua retroguardia. Si vorrebbe un destro di piede, ragion per cui il preferito è l'argentino Nehuen Perez dell'Udinese. Occhi anche sul mancino Theate , belga ex Bologna al suo secondo anno in Francia al Rennes, e su Martinez Quarta della Fiorentina.

Su Samardzic c'è la Juve per giugno, distanza per Ngonge

In casa Napoli c'è la volontà di portare avanti una doppia operazione con l'Udinese per vestire di azzurro sia il difensore che il centrocampista Lazar Samardzic. Il club è convinto delle qualità del serbo, sul quale però c'è anche la Juventus per giugno. La volontà del giocatore potrebbe essere decisiva, mentre non ci sono riscontri su un possibile interesse del Brighton. Sempre per la mediana, il Napoli ha messo gli occhi su Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della Germania. Chiesto in prestito con diritto di riscatto, è anche nel mirino della Lazio. Per quanto riguarda invece l'attacco, c'è distanza con il Verona sulla valutazione di Cyril Ngonge: qui la concorrenza da battere è invece quella della Fiorentina. Un'altra pista porterebbe al rumeno Dennis Man del Parma. C'è da lavorare anche in uscita: con l'arrivo di Mazzocchi Zanoli partirà in prestito, ma non dovrebbe lasciare la Campania. Salernitana in vantaggio su Fiorentina e Villareal per avere il classe 2000.