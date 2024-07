Può essere lunedì il giorno della chiusura per il portiere del Marsiglia ed ex Roma. Si insiste per Rodri Sanchez del Betis, mentre è attesa una risposta da Varane

L'ambizioso Como di Cesc Fabregas non vuole fermarsi sul mercato, anzi prova addirittura a triplicare. Accolti già da tempo il gallo Belotti e Dossena, c'è un tris di trattative che anima la dirigenza della squadra neopromossa. Lunedì infatti potrebbe essere il giorno decisivo per l'arrivo dal Marsiglia di Pau Lopez: si lavora da giorni a un'operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Como. Valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Un ritorno in Serie A per il portiere dopo la parentesi alla Roma.