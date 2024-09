Introduzione

L'ultimo studio a firma del CIES - l'Osservatorio calcistico - analizza le spese mondiali per i cartelli dei giocatori negli ultimi dieci anni di calciomercato, dal 2015 al 2024. Il dato totale, in calo negli anni di crisi-Covid, è risalito nel 2023, perdendo un 10% nel 2024 (10,96 miliardi spesi). Tutte le cifre pubblicate - sottolinea il CIES - includono le spese in cartellini, compresi dei bonus aggiuntivi indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pagati. Sono contemplate anche le spese per i prestiti onerosi, così come gli obblighi di riscatto (conteggiati nello stesso anno del trasferimento iniziale). Nel caso di scambi tra giocatori, sono stati presi in considerazione solo gli eventuali soldi aggiunti. Come si è arrivati agli 86 miliardi? Quanto incidono i top campionati sulla spesa totale? Quali sono le leghe e i club più spendaccioni (e quelli che hanno guadagnato di più)? Tutti i dati

