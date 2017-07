I dettagli di un accordo faraonico

Insomma, potrebbe diventare un calciomercato da ricordare a lungo. Un’estate in cui potrebbero essere riscritte tutte le dinamiche che sono alle spalle del trasferimento di un giocatore. In questo caso si tratta di Neymar, che al verificarsi di pochi eventi e con qualche trama complessa si prepara ad essere incoronato come giocatore più pagato di tutti i tempi. Secondo quanto riporta la testata spagnola Sport, infatti, il brasiliano avrebbe ormai raggiunto un accordo totale col Paris Saint-Germain, che adesso dovrebbe soltanto pagare la clausola rescissoria da 222 milioni di euro presente sull’accordo che lo lega al Barcellona. Con i blaugrana, l’ingaggio dell’attaccante è di 15 milioni; in Francia raddoppierebbe per un quinquennale da 30 milioni a stagione, ma non è tutto. Sono infatti previsti dei bonus, che farebbero toccare i 50 milioni, in caso di raggiungimento di obiettivi prefissati, su tutti la vittoria della Ligue 1 ampiamente alla portata. Ma soprattutto, oltre ad una commissione da corrispondere al padre e agente del giocatore, Neymar avrebbe l’opportunità di firmare contratti di sponsorizzazione per aziende vicine al club parigino per un valore complessivo di 60 milioni di euro. E sarebbe proprio a fronte di un guadagno così elevato, che il giocatore avrebbe deciso di rinunciare al blasone del Barça per il denaro contante del PSG. Dunque ben presto, qualora l’affare andasse effettivamente in porto, potremmo ritrovarci il brasiliano come testimonial di marche qatariote e dei Mondiali che lì si disputeranno. Per l’operazione, che Sport definisce “un capolavoro di ingegneria finanziaria” e “uno spartiacque nella storia del calciomercato”, sarebbe arrivato l’ok di tutte le parti.