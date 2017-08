La Germania nel passato, la Spagna nel presente (e nel futuro). L’Italia? Solo sfiorata per Emre Mor, divenuto ufficialmente un nuovo giocatore del Celta Vigo. Dopo i corteggiamenti estivi di Fiorentina, Inter e Torino, il giovane turco di origi danesi ha scelto la Liga, declinando le offerte provenienti da mezza serie A. "Il Celta Vigo ha chiuso con il Borussia Dortmund il trasferimento di uno dei giovani di maggiore prospettiva del calcio europeo, il turco Emre Mor, eclettico attaccante che ha compiuto da poco 20 anni" si legge nel comunicato ufficiale della società spagnola. "Emre Mor può giocare su tutto il fronte offensivo, prediligendo la fascia destra. Ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni". Niente Italia dunque per il classe ’97, arrivato un anno fa al Borussia direttamente dal Nordsjaelland. Dopo dodici mesi, valigie nuovamente chiuse per una nuova avventura in Spagna. Bruciato sul tempo il Torino di Cairo, una delle squadre italiane che per ultime stava provando a mettere le mani su Emre Mor dopo la Fiorentina e l’Inter, costretta a rinunciare al giocatore proprio quando la trattativa sembrava ormai prossima alla fumata bianca. Il giocatore, intanto, ha già postato su Instagram la prima foto in maglia Celta, salutando con un sorriso grande così i suoi nuovi tifosi.