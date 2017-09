Azzurro o Blues?

Sfumature di un arcobaleno sopra il destino di Zappacosta. Perché Davide, prima di sposare il progetto Chelsea, ci ha pensato su con calma e razionalità. Consapevole del fatto che non sarà facile imporsi da subito in un club così importate. Tra un nuovo campionato – la Premier League – e una Champions League in cui i Blues dovranno tornare subito protagonisti. Ah, sullo sfondo l’azzurro della sua Italia, proprio il motivo che lo ha fatto tentennare. Di mezzo il Mondiale, già: un sogno che al Torino sarebbe stato più semplice da conquistare. Ma "sono pronto per questo nuovo viaggio. Lontano dal Torino, e con il Toro sempre nel cuore", parole piene di emozione e nostalgia, scritte proprio da Zappacosta sul suo profilo Instagram.

Riconoscenza

La passione in una lettera, tra tanti grazie e parole piene di rispetto: "Voglio ringraziare con tutto il mio affetto i tifosi del Toro, i miei compagni, il Presidente, i dirigenti e tutte le persone che ho conosciuto in questa esperienza indimenticabile". E senza scordarsi di lui, papà Roberto. Che lo allenò nelle categorie giovanili, trasmettendogli i primi valori tattici e umani. E tenendolo in panchina: "Sì, quello con mio padre è stato uno degli anni in cui ho giocato meno: mi teneva fuori per mostrare ai miei compagni che non avvantaggiava suo figlio". Peccato che quel ragazzo avesse qualcosa in più degli altri. Nella testa e nelle gambe. Da sempre duttile e volenteroso, amante del sacrificio. Uno alla…Zambrotta.