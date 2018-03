Calciomercato Manchester United, Mourinho prepara lista nera e lista degli acquisti

Lista nera

Migliorare la squadra significa acquistare, ma poi inevitabilmente anche sfoltire la rosa, e liberarsi di quei giocatori considerati non all’altezza. Ecco perché allo sfogo di 12 minuti in conferenza stampa pre Brighton di Mourinho, è seguito anche quello post partita dell’allenatore portoghese, molto critico sull’atteggiamento dei suoi giocatori. Mou ha puntato il dito direttamente contro Luke Shaw, sostituito all’intervallo e reo di non aver seguito le sue indicazioni. Proprio l’ex Southampton, mai sbocciato in maglia United, è sulla lista nera dello Special One, e con già la valigia in mano, stando sempre al Mail, per lasciare Old Trafford. Insieme a lui indiziati anche Smalling, Blind e Darmian per quanto riguarda la difesa, con il terzino italiano ex Toro ad aver raccolto appena 13 presenze in stagione. Ma attenzione anche a Juan Mata, passato dal Chelsea allo United nel gennaio del 2014 proprio quando Mourinho era allenatore dei Blues; e Anthony Martial, pagato 50 milioni più 30 di bonus nell’estate 2015. Il francese ha segnato 11 gol e fornito 10 assist in 40 presenze stagionali, ma anche lui dovrà convincere Mou per guadagnarsi una nuova chance anche nella prossima stagione.