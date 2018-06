Visite mediche per Diogo Dalot

Non soltanto l’arrivo di Fred, il Manchester United continua a muoversi sul mercato e sta per mettere sotto contratto anche Diogo Dalot, giovane terzino portoghese classe ’99. Il giocatore, che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Porto, secondo quanto riportato da Sky Sports svolgerà le visite mediche con i Red Devils in settimana, poi il trasferimento sarà cosa fatta.