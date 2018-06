Il numero 8 un onore

Gioia e soddisfazione per Keita, che nella prossima stagione agirà nel centrocampo di Jurgen Klopp con la maglia appartenuta all'ex capitano. Nessun timore per l’ex Lipsia, che nel giorno del suo annuncio ha ricevuto la maglia numero 8 proprio da Steven Gerrard, del quale si è detto onorato di poter raccogliere l’eredità. "Per me questo è un giorno incredibile – ha detto il nuovo acquisto del Liverpool -, aver ricevuto la maglia numero 8 è stata davvero una grande sorpresa. Non me lo aspettavo. Appena ho visto entrare Gerrard nella stanza dove ero io ho soltanto esclamato 'wow', lui è veramente una leggenda. Oltre ad essere amatissimo qui, Gerrard è stato un calciatore che ha sempre avuto rispetto di tutti e che in campo ha sempre dato il massimo. Quando qualcuno ti concede il suo numero di maglia è importante, per me significa non soltanto giocare, ma provare a fare ciò che ha fatto lui. Questa adesso è la mia motivazione".