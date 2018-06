Willian tra Barça e United

Ha un nome e un cognome l’ultimo desiderio del Barcellona, quantomeno secondo i tabloid britannici. A caccia di una freccia per il reparto offensivo dopo il 'no' di Griezmann, Ernesto Valverde avrebbe indicato un’alternativa di qualità per la fascia azulgrana: si tratta del brasiliano Willian, 29enne impegnato al Mondiale con la Seleçao e di proprietà del Chelsea. Contratto in scadenza nel 2020 per l’ex Shakhtar Donetsk e un profilo che stuzzica i catalani, ecco perché il Daily Express riporta di un’offerta pari a 56 milioni di euro indirizzata ai Blues ma respinta dal club londinese. A giustificare il rifiuto pare esserci l’interessamento del Manchester United, già inserito nella bagarre stellare con il City per Kylian Mbappé, eppure pronto a rilanciare scatenando un’asta per il giocatore. Non è infatti un mistero che Willian abbia il pieno gradimento di José Mourinho. Curiosamente ad accostare le due concorrenti c'è il baby Tosin Kehinde, trequartista nigeriano dell'academy monitorato dai catalani.

Intanto tra le fila del Manchester United resta d’attualità la probabile partenza di Anthony Martial, affare estivo da 60 milioni di euro tre anni fa sebbene precipitato nelle gerarchie di Mou. La stampa britannica aveva già inserito l’attaccante francese nell’operazione Mbappé con il PSG, altro non fosse che il 22enne cresciuto nel Lione ha espresso il desiderio di salutare l’Inghilterra per voce dell’agente Philippe Lamboley. Il Tottenham avrebbe proposto lo scambio con Toby Alderweireld, difensore belga con qualche acciacco di troppo nell’ultima stagione, affare che incontra tuttavia le perplessità dello United intenzionato a mantenere separate le due trattative. Da non trascurare la pista Nabil Fekir tra i desideri di Mourinho: Le Progrès spiega come tra le parti ci siano già stati contatti diretti in favore del jolly del Lione.