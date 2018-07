Non contento, il Liverpool non molla la pista che porta a Nabil Fekir, trequartista del Lione oggetto del desiderio di mezza Premier: il club francese aveva assicurato proprio nelle scorse settimane, tramite un comunicato ufficiale, che il giocatore non sarebbe partito, ma come scrive il Sunday Mirror sarà quasi impossibile dire di no a uno dei top club che si sono messi in fila per Fekir. Il Liverpool al momento pare in vantaggio – i maggiori problemi erano legati a questioni economiche, che non rappresentano un ostacolo insormontabile per i Reds – ma Manchester United e Real Madrid continuano a monitorare la situazione con interesse.