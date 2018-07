L’affare

Anno 2009, Mbappé di anni ne ha appena undici e gli osservatori di Londra lo notano tra i tanti ragazzini che promettono un futuro radioso. Qualche allenamento, un provino, e un numero 10 su una maglia Blues molto simile a quella che usa oggi in nazionale. Amichevole di pari età contro il Charlton. Grandi promesse ma poi nessun affare. Con il Chelsea che avrebbe potuto sì completare il suo colpo proprio al compimento del quattordicesimo anno di età - come riferisce in Inghilterra Football.London, testata del gruppo Mirror - e per soli 20mila euro. Poi la scelta di non rischiare con la Fifa, che proibisce l’acquisto di calciatori stranieri che non abbiano ancora compiuto 16 anni. In più, il blocco del mercato era già arrivato per delle irregolarità sull’acquisto di Gael Kakuta. Dunque stop ai rischi. Niente Mbappé. Meglio puntare sui giovani Dominic Solanke e Tammy Abraham, al momento “wonderkids” non ancora compiuti. E a Londra probabilmente si stanno probabilmente ancora mangiando le mani.