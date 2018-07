È iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione del Nizza, che è ripartito con un nuovo allenatore: Lucian Favre, passato al Borussia Dortmund, è stato infatti sostituito da Patrick Vieira. L’ex centrocampista dell’Inter, alla prima conferenza stampa, ha già avuto modo di esprimere il suo dispiacere per l’assenza ingiustificata di due dei protagonisti dell’ultimo campionato: Alassane Plea e, soprattutto, Mario Balotelli. L’attaccante azzurro, in particolare, è al centro delle voci di calciomercato: nonostante il suo contratto sia scaduto ufficialmente il 30 giugno, il club francese sostiene però di avere con lui un gentleman agreement per non perderlo a parametro zero. Motivo per cui era richiesta la sua presenza al primo giorno di ritiro: “Ero impaziente di incontrare i giocatori per discutere della stagione con loro - ha detto Vieira in conferenza - Abbiamo avuto una piccola riunione di dieci minuti questa mattina. Era in programma di avere tutti i giocatori. Purtroppo questi due (Plea, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto problemi con i biglietti aerei) non c'erano, cercheremo di capire il perchè”. Sul possibile supplemento di vacanze concesso all’ex centravanti del Milan: “No - ha risposto in modo seccato Vieira - Era previsto che rientrasse oggi. Invece lui non c’era. Il mio desiderio è di mantenere i giocatori che vogliono far parte del progetto”.