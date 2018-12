Hernan Crespo riparte dall'Argentina: è il nuovo allenatore del Banfield. Lo ha annunciato il club dandogli il Bienvenido attraverso i propri canali ufficiali e adesso Valdanito torna su una panchina dopo l'esperienza in Serie B con il Modena nella stagione 2015-2016.

Un ritorno anche nella sua terra, 22 anni dopo averla lasciata da centravanti del River Plate per costruirsi una carriera di successo, da attaccante, con le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan in Serie A e Chelsea in Premier, prima del finale nuovamente in Italia con Genoa e Parma. Proprio nel club che l'aveva portato in Italia, iniziò poi la sua carriera da allenatore, prendendo in mano la Primavera del Parma (stagione 2014-2015) per poi allenare in Modena in B l'anno dopo. Ora, a 43 anni, e dopo essere stato anche vicepresidente del Parma (carica lasciata a gennaio del 2018), una nuova esperienza in panchina, nel club da cui l'Inter aveva prelevato l'amico Zanetti nell'estate 1995. L'anno dopo toccherà a lui scoprire l'Italia, innamorandosene.