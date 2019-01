Appena 12 presenze in Premier League con un solo gol, non è stato proprio un inizio di stagione esaltante per Manolo Gabbiadini. L'ex attaccante del Napoli è chiuso al Southampton e sta trovando pochissimo spazio, soprattutto da quando alla guida del club inglese c'è Ralph Hasenhüttl. Lo stesso manager dei Saints ha confermato la possibile partenza di Gabbiadini: "Sono a conoscenza del fatto che per il calciatore ci sia l'interesse di qualche club – ha dichiarato Hasenhüttl – Abbiamo una rosa molto ampia, con tanti calciatori a disposizione. Ed è possibile che nelle prossime due settimane ci sia qualche giocatore che possa lasciare il Southampton. L'obiettivo è di sfoltire la rosa, per prendere qualche altro giocatore che si adatti al mio tipo di calcio veloce".

Ritorno in Italia per Gabbiadini?

L'attaccante ha lasciato la Serie A esattamente due anni fa, passando dal Napoli al club inglese. Che sia arrivato per lui il momento del ritorno in Italia? Nelle settimane scorse c'era stato l'interesse della Fiorentina, che però nel reparto offensivo ha nel frattempo preso Luis Muriel. Anche il Bologna si era fatto avanti, da vedere se i rossoblù ci proveranno concretamente dopo aver chiuso Sansone dal Villarreal. Non solo Italia, Gabbiadini è seguito anche dalla Spagna: su di lui c'è da registrare, infatti, anche l'interesse del Betis Siviglia.