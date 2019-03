Con 8 reti e 15 assist in campionato sta contribuendo al testa a testa del Borussia Dortmund con il Bayern Monaco per conquistare la Bundesliga 2018/2019. Numeri alla mano, è il miglior 2000 d'Europa. Jadon Sancho rappresenterà uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo nell'estate 2019. Così il Dortmund si è portato avanti con il lavoro, fissando già il prezzo del suo cartellino.

Sancho, ecco il prezzo: per cederlo il Borussia Dortmund chiede 116 milioni di euro

Secondo il Daily Star, Sancho ha un prezzo. Proporzionato a età, qualità, mercato e rendimento: nella sua storia con la maglia del Dortmund trovano posto già 36 presenze, 10 reti e 19 assist. Questo il prezzo del suo cartellino, emerso dopo che gli interessamenti dei top club del calcio europeo si sono fatti sempre più intensi: in particolare sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, che vorrebbe riportare Sancho in città (a 15 anni era passato dalle giovanili del Watford al City per 560mila euro). Sebbene dal Borussia sia stata ribadita a più riprese la volontà di non privarsi del gioiellino nato da genitori di Trinidad e Tobago a Londra il 25 marzo 2000 e già convocato tre volte con la nazionale maggiore dell'Inghilterra, la dirigenza giallonera starebbe già studiando il nome sul quale reinvestire una parte dei soldi incassati dalla cessione di Jadon: si tratta di Callum Hudson-Odoi, riserva di lusso del Chelsea, anche lui classe 2000 e sempre più inserito negli schemi dei Blues di Sarri. Tutti pazzi per Sancho, ma per strapparlo al Dortmund servono almeno 116 milioni.