Nell'ultima conferenza stampa a Clairefontaine ha lasciato un indizio: "Il Real Madrid è un sogno per chiunque giochi a calcio". Parola di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e della Nazionale francese, che adesso vuole fare di tutto per realizzare il sogno. Secondo Marca l'ex Juventus avrebbe già deciso: vuole giocare nel Real Madrid, lasciando lo United in estate dopo appena 3 stagioni. I Red Devils l'hanno pagato 116 milioni di euro, un trasferimento record dalla Juve nel 2016, ora potrebbe lasciare anche Old Trafford.

Pogba al Real Madrid? I dettagli di Marca

Per lui il Real è un sogno, "soprattutto con Zidane", e ora Mino Raiola dovrà fare qualcosa per accontentare il suo assistito. Lo United non vuole cederlo, è il primo problema da considerare, l'hanno pagato 116 milioni e non vogliono privarsene. Inoltre, nonostante la stima di Zidane, Marca riporta i dubbi dei Blancos, i quali sono convinti che Pogba non è il profilo giusto da prendere in questo momento. Cercano un giocatore che possa diventare il playmaker del futuro. Un vice-Modric per intenderci. Da quando Mourinho ha lasciato lo United Pogba è diventato un altro giocatore, quest'anno ha siglato 13 reti tra campionato e coppe ed è nei quarti di Champions League. Florentino Perez è ancora da convincere, ma Mino Raiola si è già messo all'opera per cercare di realizzare il sogno di Pogba.