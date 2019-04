Dopo 12 stagioni di fedeltà, sembra essere veramente giunta ai titoli di coda l'esperienza di Franck Ribery al Bayern Monaco. E, a 36 anni, il francese potrebbe ripartire dal Qatar. In scadenza di contratto con il club bavarese a giugno, Ribery non sembra infatti intenzionato a chiudere la sua carriera e, secondo la rivista tedesca 'Kicker', il Qatar potrebbe essere una destinazione probabile per l'ex 'Bleu', affascinato anche dall'Australia (lo vorrebbero i Wanderers di Sydney).

Secondo quanto riporta la rivista, si sarebbero già fatti avanti due club degli Emirati, con l'Al-Sadd Sport in vantaggio, anche grazie alla presenza in squadra di Xavi, l'ex Barça con cui Ribery potrebbe finalmente "unirsi" dopo aver sfiorato i blaugrana nell'estate 2009. All'epoca il francese era sicuramente uno tra i migliori al mondo e, dopo due stagioni al Bayern, fu vicino al trasferimento in Spagna. L'affare non si concretizzò e per Ribery sono poi arrivate altre 10 stagioni in Bundes, arricchite da successi come gli 8 campionati, le 5 coppe nazionali, le 5 Supercoppe e, soprattutto, la Champions del 2013. Per un totale di oltre 400 presenze con la maglia del Bayern (traguardo tagliato in questa stagione) e 121 reti segnate fin qui. Prima dell'addio, però, un'ultima missione: perché adesso Ribery ha in mente solo la conquista della nona Bundesliga, un record.