Ivan Rakitic spera: “Non voglio altro che il Barcellona”. Il centrocampista croato, che ha vinto nella giornata di sabato la Liga con i blaugrana, deve ora capire cosa ne sarà del suo futuro. Non è escluso possa essere lontano dal suo attuale club, che potrebbe decidere di venderlo nonostante il giocatore abbia ancora un contratto fino al 2021. Proprio durante i festeggiamenti per il 26^ titolo, Rakitic ha voluto lanciare qualche messaggio alla società: “Non voglio andare da nessun’altra parte - ha spiegato - Spero che il club, il presidente, l’allenatore e i tifosi la vedano come me e spero che venga il momento in cui mi diranno che resterò qui per altri tre anni. Vorrei poter dire che ho altri tre anni di contratto e che resterò qui, ma nel calcio tutto può succedere. Sono comunque molto tranquillo”. Il centrocampista croato (49 presenze in stagione e 5 gol), che piace anche alle squadre italiane, vorrebbe dunque rimanere a Barcellona, ma ancora nessuno gli ha comunicato quanto succederà a fine stagione.