Lippi: "Non riuscivo a stare a casa senza fare niente"

"Perché ho deciso di tornare ad allenare? Non è tanto la nostalgia della panchina, quanto la difficoltà a stare a casa senza fare niente". Lippi commenta così il ritorno sulla panchina della Cina. "Chi è abituato a fare la vita che ho fatto io, fa fatica dopo 15 giorni a casa. L’obiettivo è la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. In Asia le qualificazioni per il Mondiale sono un po’ più complicate, sono divise in due fasi".