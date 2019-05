Tra i tanti allenatori che cambieranno panchina in questa estate non ci sarà sicuramente Thomas Tuchel. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, infatti, il Paris Saint-Germain ha annunciato di aver prolungato il contratto dell’allenatore tedesco fino al 30 giugno del 2021. “Tutta la famiglia del Psg è lieta oggi di vedere Thomas Tuchel estendere il suo contratto per un anno, Thomas ha portato grande energia ogni giorno, non solo ai giocatori, ma all'intero club. Thomas è un grande appassionato di calcio e un allenatore di grande competenza, siamo lieti di poter contare sulle sue qualità”, le parole del presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi al sito ufficiale del club. Nonostante la grande amarezza per l’eliminazione in Champions League contro il Manchester United, la società francese ha deciso dunque di confermare Tuchel – vincitore della Ligue 1 – anche in vista della prossima stagione, spazzando via di fatto qualsiasi voce sul suo futuro.

Tuchel dopo il rinnovo: "Orgoglioso e fiero"

"Sono orgoglioso e fiero di questo prolungamento. Grazie al presidente e all'intero club per la fiducia che dimostrano a me e al mio staff. Questo rafforza il mio obiettivo di portare questa squadra al vertice delle sue ambizioni grazie al lavoro di tutti. Sono convinto che per il nostro club il meglio deve arrivare”, ha affermato Tuchel dopo la firma del suo rinnovo con il Paris Saint-Germain, club che guida dall’estate del 2018.