Vittoria del campionato e della Coppa d'Olanda e semifinale di Champions League: quella dell'Ajax è stata una stagione straordinaria, con l'unico rimpianto di quella rimonta subita contro il Tottenham. Ma la squadra di ten Hag ha vinto e ha messo in mostra un calcio spettacolare e tanti talenti. Tra questi, ovviamente, il capitano Matthijs de Ligt, uomo mercato in vista di quest'estate. Ma il classe '99 non esclude una permanenza in Olanda: "Barcellona con de Jong? Non lo so, sono state scritte e dette molte cose – ha dichiarato a 'NOS' – De Jong ha già preso la sua decisione, io non ancora. Diversi club sono interessati, ma devo guardare a quello che è meglio per me e per la mia crescita personale. Quindi sto valutando se è meglio iniziare la preparazione con l'Ajax o altrove. Non ho mai sognato nessuna squadra oltre l'Ajax: ho sempre voluto giocare qui e ci sono riuscito. Finché avrò un contratto, la possibilità di rimanere ad Amsterdam ci sarà sempre".