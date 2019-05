Non sembra esserci pace per Loris Karius. Dagli errori della finale di Champions di Kiev della scorsa stagione al Besiktas: un annus horribilis per il tedesco che continua a non convincere tra i pali. La sua stagione in Turchia si è chiusa con 35 partite giocate, 49 gol subiti e soli 6 clean-sheet; ma anche con le solite papere che hanno esasperato alcuni suoi tifosi turchi. Dai Reds, Karius è passato in prestito per due anni al Besiktas, e proprio la notizia dalla possibilità della permanenza del tedesco nel club è nata una protesta degli stessi tifosi, che ha avuto come bersaglio la macchina della fidanzata Sophia Thomalla. Messaggio piuttosto chiaro, e con ogni probabilità rivolto all'ex Liverpool: "Perdente".