Aveva anticipato che gli sarebbe piaciuto salutare il Chelsea sollevando un trofeo e così sarà. Eden Hazard ha commentato la vittoria dell'Europa League da parte dei Blues grazie al 4-1 sull'Arsenal a Baku con parole che lasciano poco spazio all'immaginazione: "Penso che sia un addio, è tempo di una nuova sfida" il suo commento ai microfoni di BT Sport. Sul numero 10, a Londra da sette anni, c'è da tempo il Real Madrid e il suo futuro dovrebbe essere proprio in Spagna con le merengues. "Decideremo tra qualche giorno e l'unico obiettivo nella mia mente era vincere questa finale - ha spiegato Hazard, autore di una doppietta in finale - ho già preso la mia decisione due settimane fa, l'ho detto a entrambi i club e ora aspetto la loro decisione". L'addio sembra davvero vicino: "Il mio sogno era giocare in Premier League e l'ho fatto per uno dei più grandi club del campionato inglese - ha concluso il belga - quindi forse ora è il momento giusto per una nuova sfida".