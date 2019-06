In attesa di Eden Hazard, il Real Madrid ha iniziato il calciomercato acquistando Eder Militao e Luca Jovic. Questi i primi colpi voluti da Zidane per ripartire dopo l'ultima, negativa stagione. Un inizio di mercato che, però, non è piaciuto a Predrag Mijatovic. L'ex bandiera del Real Madrid, infatti, ha criticato le scelte iniziali del francese: "Conosco bene Jovic, è un goleador giovane e dovremo dargli un po' di tempo per adattarsi – ha dichiarato a Cadena Ser – Però è un giocatore che potrà essere molto utile, ma non possiamo chiedergli di segnare 20 gol alla prima stagione con il Real Madrid. Io non sono convinto che Zidane conosca molto bene Jovic, stanno acquistando soltanto riserve".

"Mourinho e Casillas sembrano amici da sempre..."

Lo stesso Mijatovic ha partecipato a un evento con tanti ex giocatori e allenatore del Real Madrid. Tra i presenti c'erano anche José Mourinho e Casillas, che in passato non hanno mai avuto un ottimo rapporto. "Se non sapessi cosa è successo negli ultimi anni e li avessi visti per la prima volta, penserei che Iker e José siano amici da sempre. Vanno molto d'accordo. Casillas è un ragazzo molto umile e siamo tutti felici di sapere che sta bene", ha concluso Mijatovic.