Probabilmente non sarà uno degli acquisti più memorabili nell’estate di calciomercato, certo è che non è mancata l’ironia allo Schalke 04 dal nuovo rinforzo in difesa. Parliamo di Jonjoe Kenny, terzino inglese classe 1997 giunto dall’Everton, pedina da seguire nella prossima Bundesliga e nell’imminente Europeo Under 21 con la Nazionale dei Tre Leoni. Paradossalmente a fare notizia, più dell’annuncio in senso stretto, è stata la divertentissima presentazione sui social del giocatore in stile South Park: già, perché ironizzando sull’omonimia con Kenny McCormick, il club tedesco ha dedicato non uno ma due tweet al ragazzo facendo divertire il web. Se il personaggio dell’irriverente serie tv ha la caratteristica di morire terribilmente in ogni episodio, salvo ricomparire nel successivo come se nulla fosse successo, la battuta che accompagna ogni suo decesso è divenuta un tormentone: "Oh mio Dio! Hanno ammazzato Kenny!". Va da sé, quindi, che la gif a lui dedicata rivista la frase al grido di: "Oh mio Dio! Hanno preso Kenny". Un altro segno distintivo di Kenny McCormick è l’incapacità di esprimersi in modo chiaro, ecco quindi che il secondo post dello Schalke lo vede presentarsi in modo analogo ("Mph mrph mpphrrm hrrmmph mph mfm mfmph!") sui canali social del club. Come detto non sarà l’acquisto di punta della squadra, tuttavia l’annuncio ufficiale entra di diritto tra i più divertenti del calciomercato europeo.