Sono ore frenetiche per quanto riguarda la panchina del Chelsea. I Blues, stando a quanto ricostruito da Sky Sport News, rischierebbero di restare senza allenatore dopo aver dato il via libera a Sarri destinazione Juventus. Il motivo? Il Derby County non molla Frank Lampard, ovvero colui che dovrebbe raccogliere l'eredità dell'allenatore fresco campione in Europa League. All'ex centrocampista, anzi, è stato addirittura proposto un rinnovo del contratto, che scade il 30 giugno 2021. Dopo una stagione in cui è stata sfiorata la promozione in Premier, il Derby vorrebbe continuare a puntare su Frank, anche se questo rischia di essere un bel problema per il Chelsea. Il club londinese aveva le idee chiare sul nome a cui affidare la panchina ma si sa, il mercato a volte è fatto di imprevisti. Nel contratto di Lampard sarebbe presente una clausola da 4 milioni di euro come indennizzo, destinati a salire fino a 4,5 se il club interessato giocherà la prossima Champions.

Sarri-Juve, ci siamo

Per quanto riguarda Sarri, invece, il suo arrivo alla Juventus è solo questione di giorni. I bianconeri pagheranno un indennizzo al Chelsea, anche se inferiore rispetto alla cifra spesa dai Blues per strappare l'allenatore al Napoli la scorsa estate. In quel caso servirono sei milioni, in questo si parla di 3,5/4 fra parte fissa e variabili in base agli obiettivi che Sarri raggiungerà alla guida della Juventus. In queste ore si sta lavorando per definire l'affare e gli ultimi dettagli formali, poi scatterà il via libera definitivo.